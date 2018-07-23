Чемпион Европы в составе футбольной сборной Португалии Жоау Моутинью может сменить свой нынешний клуб Монако, выступающий в чемпионате Франции, на английский Вулверхэмптон. Инсайдеры сообщают, что стороны согласовали трансфер.

Чемпион Европы в составе футбольной сборной Португалии Жоау Моутинью может сменить свой нынешний клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, на английский "Вулверхэмптон". Инсайдеры сообщают, что стороны согласовали трансфер.Правда, ни "Монако", ни "Вулверхэмптон" пока официально переход не подтвердили, однако Sky Sports информирует, что стороны договорились обо всем. При этом сообщается, что английские "волки" заплатят за хавбека 5 млн фунтов стерлингов. Сколько Моутинью будет получать в Англии, не сообщается.BREAKING: @Wolves agree £5m fee with Monaco for Joao Moutinho — Sky sources. #SSN pic.twitter.com/NHF6ft8QzP— Sky Sports News (@SkySportsNews) 23 июля 2018 г.