Свидетелям по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
показали фотографию возможного подозреваемого. Полицейские воспользовались технологией распознавания лиц.
Свидетелям по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
показали фотографию возможного подозреваемого. Полицейские воспользовались технологией распознавания лиц.
Одним из
свидетелей является 28-летний британец Джош Харрис.
Мужчина проживает в общежитии, где жила погибшая от отравления нервно-паралитическим
веществом Дон Стерджес.
Харрис рассказал,
что стражи порядка показали ему фотографию человека и спросили, видел ли он его
когда-нибудь, передает . Однако он его не узнал. "Также они упомянули
женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии", – цитирует
очевидца Daily Mail. Скотланд-Ярд пока не дал официальных комментариев насчет
опознания злоумышленника.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в
отравлении Скрипалей покинули Великобританию сразу после совершения преступления.
Однако место, куда отправились подозреваемые, не называлось. Чтобы вычислить
их, была использована технология распознавания лиц.
Напомним, российского шпиона и его дочь нашли без
сознания в британском Солсбери в марте этого года. Лондон считает, что их
отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое
разрабатывалось в СССР в военных целях. Москва отвергает все обвинения. Организация по
запрещению химического оружия не смогла подтвердить
происхождение яда.