Свидетелям по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показали фотографию возможного подозреваемого. Полицейские воспользовались технологией распознавания лиц.

Свидетелям по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлиипоказали фотографию возможного подозреваемого. Полицейские воспользовались технологией распознавания лиц.Одним изсвидетелей является 28-летний британец Джош Харрис.Мужчина проживает в общежитии, где жила погибшая от отравления нервно-паралитическимвеществом Дон Стерджес.Харрис рассказал,что стражи порядка показали ему фотографию человека и спросили, видел ли он егокогда-нибудь, передает . Однако он его не узнал. "Также они упомянулиженщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии", – цитируеточевидца Daily Mail. Скотланд-Ярд пока не дал официальных комментариев насчетопознания злоумышленника.Ранее сообщалось, что подозреваемые вотравлении Скрипалей покинули Великобританию сразу после совершения преступления.Однако место, куда отправились подозреваемые, не называлось. Чтобы вычислитьих, была использована технология распознавания лиц.Напомним, российского шпиона и его дочь нашли безсознания в британском Солсбери в марте этого года. Лондон считает, что ихотравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", котороеразрабатывалось в СССР в военных целях. Москва отвергает все обвинения. Организация позапрещению химического оружия не смогла подтвердитьпроисхождение яда.