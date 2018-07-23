Сегодня днем загорелось здание школы №2054, находящейся неподалеку от метро Маяковская. приехавшие на вызов пожарные оперативно потушили пламя. В результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня днем, 23 июля, в здании школы №2054, находящейся неподалеку от метро Маяковская, произошел пожар. Несмотря на небольшую площадь возгорания в районе крыши — около 20 квадратных метров — густой дым был виден со значительного расстояния.Приехавшие пожарные оперативно потушили огонь, и в результате происшествия никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.