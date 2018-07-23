Пьяный мужчина, разъезжавший по проезжей части на коне, был задержан в итальянском городе Ивреа. Полиция оштрафовала его и лишила водительских прав.

Пьяный мужчина, разъезжавший по проезжей части на коне, был задержан в итальянском городе Ивреа. Полиция оштрафовала его и лишила водительских прав.По данным РИА Новости, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения неправильно закрепил седло и, перейдя на рысь, не справился с поводьями и упал с лошади.Об инциденте в полицию сообщили автомобилисты. Прибывший патруль подверг наездника проверке на алкоголь, а затем оштрафовал за вождение в нетрезвом виде и лишил прав на управление автомобилем.Все это время конь покорно оставался рядом со своим хозяином. После инцидента терпеливого питомца доставили в конюшню полицейского управления.