Компания Qualcomm представила первый антенный модуль на основе технологии волн миллиметрового диапазона (mmWave), который обеспечит мобильные устройства пропускной способностью на уровне 5G-сетей. QTM052 располагается четырьмя антеннами (на каждую сторону смартфона — чтобы рука не блокировала сигнал) и работает в связке с 5G-модемом Snapdragon X50.

Компания Qualcomm представила первый антенный модуль на основе технологии волн миллиметрового диапазона (mmWave), который обеспечит мобильные устройства пропускной способностью на уровне 5G-сетей. QTM052 располагается четырьмя антеннами (на каждую сторону смартфона — чтобы рука не блокировала сигнал) и работает в связке с 5G-модемом Snapdragon X50.Теоретическая пропускная способность модуля mmWave составляет 5 Гбит/с. Однако из-за того, что в городских условиях пропуску сигнала будут препятствовать здания, в реальности, скорее, скорость будет близка к 1,4 Гбит/с. Для сравнения, в 4G-сетях скорость не превышает 700 Мбит/c.Первая 5G-антенна Qualcomm, показанная в начале 2017 года, была настолько огромна, что её приходилось катать на тележке. Ширина новых модулей, по оценке CNET, сравнима с толщиной iPhone X: около 7,7 миллиметра.∎Сотовая индустрия окончательно договорилась о стандарте 5G читайте такжеQualcomm уже направила образцы модулей своим клиентам. Первые смартфоны с поддержкой QTM052 ожидаются в первой половине 2019 года.