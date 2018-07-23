Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина
Терешкович решили стать родителями. Для реализации этого плана супругам потребуется более двух миллионов рублей.
Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина
Терешкович решили стать родителями. Для реализации этого плана супругам потребуется более двух миллионов рублей.
Гоген и его 63-летняя возлюбленная обратились в центр планирования
семьи. Врач–репродуктолог обследовал Терешкович. Специалист отметил, что сама
Екатерина выносить и родить уже не может. "У меня была операция полостная много
лет назад, удалили матку и один яичник, один яичник остался", – праскрыла секрет супруга шоумена и показала жуткий шрам на животе.
Репродуктолог предложил прибегнуть к услугам суррогатной
матери, но такой способ будет стоить целое состояние: около двух с
половиной миллионов рублей. "Ну это 200 тысяч в месяц, ты сама больше
прожираешь", – заявил Солнцев жене.
Гоген решил, что выносить их с Екатериной ребенка должен
кто-то из родственников, ведь к близкому человеку и доверия больше и деньги в
семье останутся. Он предложил Терешкович взять в суррогатные матери ее уже
взрослую дочь – Полину Давыдову.
Супруги встретились с Полиной в студии программы "Прямой
эфир" телеканала "Россия 1". Давыдова призналась присутствующим, что с матерью видится
крайне редко, так как они никогда не были близкими людьми. "Всю свою жизнь я
жила отдельно от мамы. Я жила с бабушкой. У меня отсутствовала фактически в жизни
мама, то есть она у меня присутствовала только на бумаге", – с горечью
рассказала падчерица шоумена.
Молодая женщина отметила, что попросту стесняется родительницы.
Она не одобряет ее брак с молодым мужчиной. "Мне стыдно, когда моя мама, как
стрекоза, как 18-летняя девушка отдыхает на курортах и ведет фривольный образ жизни",
– сообщила Полина. Давыдова не собирается вынашивать ребенка для родственницы и ее молодого мужа.
Терешкович попыталась оправдаться. По словам супруги
шоумена, от дочери она никогда не отказывалась. Из-за финансовых трудностей ей
пришлось отдать ребенка свекрови и уехать зарабатывать деньги.