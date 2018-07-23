Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович решили стать родителями. Для реализации этого плана супругам потребуется более двух миллионов рублей.

Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка ЕкатеринаТерешкович решили стать родителями. Для реализации этого плана супругам потребуется более двух миллионов рублей.Гоген и его 63-летняя возлюбленная обратились в центр планированиясемьи. Врач–репродуктолог обследовал Терешкович. Специалист отметил, что самаЕкатерина выносить и родить уже не может. "У меня была операция полостная многолет назад, удалили матку и один яичник, один яичник остался", – праскрыла секрет супруга шоумена и показала жуткий шрам на животе.Репродуктолог предложил прибегнуть к услугам суррогатнойматери, но такой способ будет стоить целое состояние: около двух споловиной миллионов рублей. "Ну это 200 тысяч в месяц, ты сама большепрожираешь", – заявил Солнцев жене.Гоген решил, что выносить их с Екатериной ребенка долженкто-то из родственников, ведь к близкому человеку и доверия больше и деньги всемье останутся. Он предложил Терешкович взять в суррогатные матери ее ужевзрослую дочь – Полину Давыдову.Супруги встретились с Полиной в студии программы "Прямойэфир" телеканала "Россия 1". Давыдова призналась присутствующим, что с матерью видитсякрайне редко, так как они никогда не были близкими людьми. "Всю свою жизнь яжила отдельно от мамы. Я жила с бабушкой. У меня отсутствовала фактически в жизнимама, то есть она у меня присутствовала только на бумаге", – с горечьюрассказала падчерица шоумена.Молодая женщина отметила, что попросту стесняется родительницы.Она не одобряет ее брак с молодым мужчиной. "Мне стыдно, когда моя мама, какстрекоза, как 18-летняя девушка отдыхает на курортах и ведет фривольный образ жизни",– сообщила Полина. Давыдова не собирается вынашивать ребенка для родственницы и ее молодого мужа.Терешкович попыталась оправдаться. По словам супругишоумена, от дочери она никогда не отказывалась. Из-за финансовых трудностей ейпришлось отдать ребенка свекрови и уехать зарабатывать деньги.