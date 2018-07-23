По окончании театрального сезона актриса всегда отправляется отдыхать на Рижское взморье. Не стал исключением и этот год.

По окончании театрального сезона актриса всегда отправляется отдыхать на Рижское взморье. Не стал исключением и этот год."Единственный мой отдых – это короткие поездки на дачу в Юрмалу. Там у нас простой деревенский дом, вокруг тишина и покой, замечательные друзья. А как только возвращаюсь в Москву, сразу впрягаюсь в работу", – рассказала Людмила Максакова в одном из интервью. Прибалтику она любит за то, что, по ее словам, "здесь ходил Всевышний".Но с улицы Цериню спокойного района Дубулты, куда актриса приезжает уже 45 лет, в этот раз она все-таки выбралась в модный Дзинтари, чтобы сходить на закрытие музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Фотографы заметили рядом с примадонной московского театра им. Евг. Вахтангова интересного мужчину, с которым она все время мило общалась. Друг, сосед это или просто знакомый? Людмила Васильевна ушла от ответа.Хотя с такой роскошной женщиной любому мужчине быть – за счастье. Свежий морской воздух явно идет Максаковой на пользу – она помолодела, похорошела, выглядит свежо и подтянуто. А несколько дней назад и вовсе в белоснежных бикини позировала своему другу Стасу Садальскому. "Йоги никогда не называют свой возраст. Спрашиваю Людмилу: "Скажи по чесноку, сколько тебе лет?" Она отвечает: "– 7", – рассказывал потом артист.