Женская сборная России по водному поло покидает чемпионат Европы, который проходит в испанской Барселоне. В матче 1/4 финала российские ватерполистки встречались с командой Греции, но пробиться в полуфинал турнира не смогли.

Женская сборная России по водному поло покидает чемпионат Европы, который проходит в испанской Барселоне. В матче 1/4 финала российские ватерполистки встречались с командой Греции, но пробиться в полуфинал турнира не смогли.Основное время поединка завершилось вничью – 6:6, и победитель определился в серии послематчевых пенальти. Гречанки оказались точнее, забив все пять голов в то время как россиянки смазали один бросок. Игра завершилась с общим счетом 11:10 в пользу греческой сборной.Для женской сборной России это уже четвертое Евро без медалей. Предыдущий раз российская команда первенствовала на турнире в 2010 году. Позже были завоеваны бронзовые медали Олимпийских игр-2016.В полуфинале Греция сыграет с победителем другого четвертьфинала, в котором сыграют Франция и Испания. Финальный поединок турнира состоится 27 июля.