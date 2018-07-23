Молодежная сборная России по волейболу завоевала золотые медали вторых спортивных Игр БРИКС. Российские волейболисты заняли первое место по итогам трех проведенных поединков. Соревнования проходили в южноафриканском Йоханнесбурге.

Молодежная сборная России по волейболу завоевала золотые медали вторых спортивных Игр БРИКС. Российские волейболисты заняли первое место по итогам трех проведенных поединков. Соревнования проходили в южноафриканском Йоханнесбурге.Подопечные Михаила Николаева показали на турнир стопроцентный результат: в первом туре победили Индию (3:2), затем переиграли команду Китая (3:2), а в заключительном матче оказались сильнее хозяев площадки – сборную ЮАР (3:0).Напомним, что в Играх БРИКС принимают участие команды Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.