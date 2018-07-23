Роспотребнадзор сообщает, что в украинском Мариуполе на Азовском море с 6 по 12 июля 2018 года зафиксировано 80 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Ведомство призывает граждан учитывать эту информацию при планировании отдыха.

Роспотребнадзор сообщает, что в украинском Мариуполе на Азовском море с 6 по 12 июля 2018 года зафиксировано 80 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Ведомство призывает граждан учитывать эту информацию при планировании отдыха.На сайте Роспотребнадзора указано, что за неделю в Мариуполе зарегистрировано 80 случаев острой кишечной инфекции. Эксперты уверяют, что этот показалась больше, чем на прошлой неделе, и выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2017 года на 45%,Сообщается, что более половины заболевших – дети. Большинство пострадавших от заболевания считают, что оно вызвано купанием в море, передает сайт Роспотребнадзора.В ведомстве напомнили, что в начале июля лабораторный центр уже сталкивался с "нестандартными исследованиями морской воды по микробиологическим показателям". Так, ранее в городе обнаружили несанкционированные стоки канализации, которые не устраняются в связи с отсутствием необходимой техники.Напомним, что в июне 2018 года Министерство здравоохранения Украины сообщило, что купание в более чем 100 водоемах категорически опасно для здоровья. Ведомство привело статистику, согласно которой за период с 7 по 14 июня было проведено свыше 450 проверок качества морской воды и около 1000 проверок речной. Из них 106 проб не соответствовали стандартам микробного загрязнения.