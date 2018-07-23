Эксперты составили рейтинг самых экономичных автомобилей 2018 года. Учитывался как расход топлива, так и цена машины.

Эксперты составили рейтинг самых экономичных автомобилей2018 года. Учитывался как расход топлива, так и цена машины.Представленные в рейтинге автомобили оснащены бензиновымидвигателями. Перечень победителей опубликовал портал Slash Gear.В лидеры выбился хэтчбек Toyota Yaris iA. Это, фактически,трансформированная версия седана Mazda 2. Модель укомплектована 1,5-литровым107-сильным двигателем и потребляет 6,7 литра топлива в смешанном цикле. Крометого, владельца порадует широкий набор систем безопасности и мультимедийнуюсистему с семидюймовым тачскрином. Обойдется такая машина в 16 тысяч долларов.Немного дороже обойдется покупателю автомобиль, занявшийвторую сточку рейтинга. Стартовая стоимость Hyundai Elantra Eco – около 20тысяч долларов. Модель отличает просторный салон, в комплектацию входитпомощник водителя, система смены полосы движения, климат-контроль и подогревпередних сидений. В городе машина расходует всего 7,4 литра топлива.На третьем месте оказалась Honda Fit. Цены на эту модельтакже начинаются от 16 тысяч долларов. Авто порадует владельца многоугольнойкамерой заднего вида и встроенной системой Bluetooth. Полуторалитровомудвигателю этой модели на преодоление 100 километров дистанции необходимо 5,5литра горючего.Четвертое место занял седан Toyota Camry за 26 000 долларовс 2,5-литровым двигателем и 8-ступенчатым "автоматом". Машина потребляет 8,3 литра топлива на 100километров пути.Замыкает пятерку японскийMitsubishi Mirage. Он, впрочем, стоит дешевле своих "коллег" – около 15тысяч долларов. А за 100 километров съест всего 4,2 литра бензина.