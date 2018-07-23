Эксперты составили рейтинг самых экономичных автомобилей
2018 года. Учитывался как расход топлива, так и цена машины.
Эксперты составили рейтинг самых экономичных автомобилей
2018 года. Учитывался как расход топлива, так и цена машины.
Представленные в рейтинге автомобили оснащены бензиновыми
двигателями. Перечень победителей опубликовал портал Slash Gear.
В лидеры выбился хэтчбек Toyota Yaris iA. Это, фактически,
трансформированная версия седана Mazda 2. Модель укомплектована 1,5-литровым
107-сильным двигателем и потребляет 6,7 литра топлива в смешанном цикле. Кроме
того, владельца порадует широкий набор систем безопасности и мультимедийную
систему с семидюймовым тачскрином. Обойдется такая машина в 16 тысяч долларов.
Немного дороже обойдется покупателю автомобиль, занявший
вторую сточку рейтинга. Стартовая стоимость Hyundai Elantra Eco – около 20
тысяч долларов. Модель отличает просторный салон, в комплектацию входит
помощник водителя, система смены полосы движения, климат-контроль и подогрев
передних сидений. В городе машина расходует всего 7,4 литра топлива.
На третьем месте оказалась Honda Fit. Цены на эту модель
также начинаются от 16 тысяч долларов. Авто порадует владельца многоугольной
камерой заднего вида и встроенной системой Bluetooth. Полуторалитровому
двигателю этой модели на преодоление 100 километров дистанции необходимо 5,5
литра горючего.
Четвертое место занял седан Toyota Camry за 26 000 долларов
с 2,5-литровым двигателем и 8-ступенчатым "автоматом". Машина потребляет 8,3 литра топлива на 100
километров пути.
Замыкает пятерку японский
Mitsubishi Mirage. Он, впрочем, стоит дешевле своих "коллег" – около 15
тысяч долларов. А за 100 километров съест всего 4,2 литра бензина.