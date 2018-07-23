Виновника смертельного ДТП с участием велосипедиста начали судить. В Ленинском райсуде встретились родители погибшего 16-летнего подростка и водитель «Тойоты», который его сбил. Напомним, эта авария произошла в апреле, в километре от села Спасское. Какое наказание ждёт подсудимого, и раскаивается ли он в случившемся - расскажет Татьяна Данилова.
Виновника смертельного ДТП с участием велосипедиста начали судить. В Ленинском райсуде встретились родители погибшего 16-летнего подростка и водитель «Тойоты», который его сбил. Напомним, эта авария произошла в апреле, в километре от села Спасское. Какое наказание ждёт подсудимого, и раскаивается ли он в случившемся - расскажет Татьяна Данилова.