В СМИ появилась информация о том, будто после расставания с женой Матильдой Сергей Шнуров переключился на ее подругу Нику Белоцерковскую. Говорят, у них много общего.

В СМИ появилась информация о том, будто после расставания с женой Матильдой Сергей Шнуров переключился на ее подругу Нику Белоцерковскую. Говорят, у них много общего.Интересно, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на три года младше Ники Белоцерковской. Отношения пары зашли так далеко, что, говорят, парочка вместе провела отпуск во Франции и Италии. "Наверное, их сблизило то, что оба пережили крах брака. Они знают друг друга как облупленные, понимают с полуслова, сто лет крутятся вместе в свете, у них общие увлечения..." – рассказали в близком окружении Шнурова и Белоцерковской.Сами Сергей и Ника предпочитают не комментировать слухи о своем романе. Молчит об отношениях Шнурова и его супруга Матильда. Также она ничего не говорит о поступке Белоцерковской, которая до недавнего времени была ее подругой.Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – сообщил певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания он очень страдает. Позже Матильда подтвердила печальную новость. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.Впрочем, потом появилась версия, что это Сергей Шнуров не смог терпеть разгульного образа жизни супруги. Ходили слухи, что певец вытащил жену чуть ли не из постели лучшего друга. Затем СМИ обсасывали сообщения о том, будто Матильда рассталась с Сергеем из-за того, что у них не было детей.