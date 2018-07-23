Закошанский заканчивает работу над последними выпусками программы Тоже люди, которая посвящена жизни знаменитостей. Осенью он будет вести новый проект на Россия 1.
Закошанский заканчивает работу над последними выпусками программы "Тоже люди", которая посвящена жизни знаменитостей. Осенью он будет вести новый проект на "Россия 1".
Леонид
Закошанский после десяти лет сотрудничества с каналом НТВ с осени будет вести
программу на канале "Россия 1", сообщает РБК. В передаче под названием
"Поехали!" он будет проводить интервью с известными персонами. Точную дату
вызхода первого выпуска нового шоу он не смог назвать, но отметил, что "работа
над ней идет". В то же время ведущий не исключил того, что продолжить
сотрудничество с НТВ.
Как
подчеркнули в пресс-службе канала, Леонид уже два года не числится в штате. Это
произошло после закрытия шоу "Говорим и показываем". После закрытия ток-шоу
"Говорим и показываем" Закошанский уже не числился в штате НТВ, заявили РБК в
пресс-службе канала. Нынешнюю программу команда Закошанского производит для
канала как независимая продакшен-компания. "Я давно не принадлежу какому-либо каналу,
сотрудничаю с ними как независимый производитель. По действующему контракту с
НТВ мы должны будем подготовить к выпуску еще несколько программ "Тоже люди", -
рассказал ведущий.
Отметим, что ток-шоу "Говорим и показываем" было одним
из самых рейтинговых проектов НТВ. Но руководство канала решило снять ее в
соответствии с новой стратегией, которая предусматривает снижение уровня агрессии
и провокаций в прямых эфирах.