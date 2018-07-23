Закошанский заканчивает работу над последними выпусками программы Тоже люди, которая посвящена жизни знаменитостей. Осенью он будет вести новый проект на Россия 1.

Закошанский заканчивает работу над последними выпусками программы "Тоже люди", которая посвящена жизни знаменитостей. Осенью он будет вести новый проект на "Россия 1".ЛеонидЗакошанский после десяти лет сотрудничества с каналом НТВ с осени будет вестипрограмму на канале "Россия 1", сообщает РБК. В передаче под названием"Поехали!" он будет проводить интервью с известными персонами. Точную датувызхода первого выпуска нового шоу он не смог назвать, но отметил, что "работанад ней идет". В то же время ведущий не исключил того, что продолжитьсотрудничество с НТВ.Какподчеркнули в пресс-службе канала, Леонид уже два года не числится в штате. Этопроизошло после закрытия шоу "Говорим и показываем". После закрытия ток-шоу"Говорим и показываем" Закошанский уже не числился в штате НТВ, заявили РБК впресс-службе канала. Нынешнюю программу команда Закошанского производит дляканала как независимая продакшен-компания. "Я давно не принадлежу какому-либо каналу,сотрудничаю с ними как независимый производитель. По действующему контракту сНТВ мы должны будем подготовить к выпуску еще несколько программ "Тоже люди", -рассказал ведущий.Отметим, что ток-шоу "Говорим и показываем" было однимиз самых рейтинговых проектов НТВ. Но руководство канала решило снять ее всоответствии с новой стратегией, которая предусматривает снижение уровня агрессиии провокаций в прямых эфирах.