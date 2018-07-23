Вывести отечественную медицину на новый уровень, чтобы уже в ближайшие годы серьезно увеличить продолжительность жизни россиян. Такую задачу ставит перед собой Министерство здравоохранения России. Об этом сегодня Владимиру Путину рассказала глава ведомства Вероника Скворцова. И она пришла уже с конкретными предложениями.

Вывести отечественную медицину на новый уровень, чтобы уже в ближайшие годы серьезно увеличить продолжительность жизни россиян. Такую задачу ставит перед собой Министерство здравоохранения России. Об этом сегодня Владимиру Путину рассказала глава ведомства Вероника Скворцова. И она пришла уже с конкретными предложениями — от тотальной диспансеризации и раннего выявления онкологии до создания в России суперсовременных медикаментов.Сложнейшие многочасовые операции, которые еще недавно считались настоящим прорывом, теперь в ведущих профильных центрах страны выполняются регулярно. Развивается телемедицина. Еще несколько лет назад представить дистанционное обследование — и даже целые консилиумы — было невозможно. Но уровень медицины должен повышаться везде — и в мегаполисах, и в глубинке. И потому президент, беседуя с Вероникой Скворцовой, касается самых разных аспектов.— Поговорим о развитии отрасли в целом?"В майском указе этого года и в вашем Послании были обозначены очень серьезные задачи и цели, стоящие перед здравоохранением. Вы дали нам поручение перейти в течение шести лет на ежегодный профилактический осмотр всего населения страны. Мы планируем уже к 2021 году выйти на более чем 80 миллионов и, соответственно, на 90 процентов населения — это более 130 миллионов — в 2024 году", — сообщила Вероника Скворцова.В России никогда не существовало единых национальных стандартов качества. За последние пять лет они были разработаны и сейчас активно внедряются. Особый упор медики уже делают на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Предусматриваются регулярные онкоскрининги, чтобы выявить возможное заболевание как можно раньше."Мы разработали программу, которую разрабатывали более 60 наших ведущих профессоров, онкологов, радиологов. Если мы ее сумеем реализовать, мы всю российскую медицину выведем на качественно иной уровень. Мы каждого больного будем видеть на всех этапах и следить за полноценностью терапии и своевременностью. Мы надеемся с 2021 года уже подключить в программу госгарантий протонную терапию как самый высокий уровень ядерной медицины", — рассказала министр здравоохранения."Программа хорошая, конечно", — отметил президент.В декабре должен открыться центр ядерной медицины в Димитровграде. Это четыре новых протонных ускорителя, в том числе два уникальных. Скажем, специальный ускоритель для лечения очень маленьких опухолей — например, на глазном яблоке. И это еще не все."Уже сейчас мы запускаем CAR-технологии. Это технологии, когда из человека берут его Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно, и через шоковое состояние, иммунный сбой, человек выходит из болезни. Онковакцина — причем персонифицированная. Это будет очень интересно, и аналогов пока в мире таких вакцин нет", — говорит глава Минздрава.— За границей тоже развивают это направление.— Есть. Но мы знаем, соответственно, аналоги, которые они развивают, и фактически опираемся уже на тот опыт, который есть у них, и мы хотим пойти дальше.Успех программы зависит от того, насколько активно будут взаимодействовать медики и ученые.— Мы активно развиваем наш кластер направленного инновационного развития. У нас появится несколько уникальных тест-систем.— Здесь есть кооперация с фармацевтической и медицинской промышленностью.— Очень активная.— Помните, говорили неоднократно, ОПК особенно обижается, что у них нет заказов.Передовые технологии должны быть доступны повсюду. В этом году в России будут построены 315 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных сельских амбулаторий. И почти 1200 таких центров предстоит оснастить современным оборудованием. Меняются и сами поликлиники.Год назад Владимир Путин лично оценил так называемую бережливую поликлинику в Кирове, где экономят прежде всего время. Даже записываться к врачу заранее не нужно — доктор примет в любом случае.— Насколько удалось сократить очередь?— Раза в два-три точно сократили!Путин тогда поинтересовался, появятся ли аналогичные поликлиники в других городах."Сейчас уже 1147 в 40 регионах, и мы планируем в течение трех лет 3800 детских поликлиник и детских поликлинических отделений полностью погрузить в эту систему", — говорит Вероника Скворцова.Кроме того, к 2021 году во всех регионах страны появятся центральные диспетчерские, которые фактически объединят скорую наземную помощь и санитарную авиацию.