Российские ученые разработали группу препаратов против гепатита В. Лекарства разрушают вирус внутри клеток печени, побеждая даже хроническую форму заболевания.

Российские ученые разработали группу препаратовпротив гепатита В. Лекарства разрушают вирус внутри клеток печени, побеждаядаже хроническую форму заболевания.Доклинические испытания препаратов начнутся в 2019 году. В продаже лекарство может появиться уже через пять лет. По словам специалистов, в настоящее время ему нет аналогов в мире. Есть только средства, подавляющие вирус."До недавнего времени целевое разрушение генома вирусов было технически невыполнимо. Действие наших препаратов основано на новых видах нашумевших не так давно CRISPR/Cas9 систем", – цитирует заведующего научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимира Чуланова газета "Известия". Он добавил, что результаты российских разработок уже показали их высокую эффективность и безопасность.Форма нового препарата пока не определена. Пока специалисты решают, будет он в таблетках или в виде вакцины. Сейчас в России проживает около двух-трех миллионов граждан с хронической формой вируса. Отметим, что гепатит В может вызывать хроническую инфекцию и подвергать людей высокому риску смерти от цирроза и рака печени.Напомним, в конце 2017 года Россию захлестнула волна опасных недугов. По данным Роспотребнадзора, показатели возросли тогда почти на 50%. В частности, резко увеличилось число заболевших гепатитом.