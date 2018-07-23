Внезапная смерть актера и театрального педагога Игоря Ляха шокировала общественность. Коллеги по цеху рассказали, как артист скрывал свою личную жизнь и с трудом познавал современные технологии.

Внезапная смерть актера и театрального педагога Игоря Ляха шокировала общественность. Коллеги по цеху рассказали, как артист скрывал свою личную жизнь и с трудом познавал современные технологии.В картину "Любовь и голуби", которая стала визитной карточкой Ляха, артист попал совершенно случайно. Режиссер фильма Владимир Меньшов сначала утвердил на роль Леньки Кузякина другого актера – Александра Озерова.Однако согласовать с артистом расписание его съемок не удалось. В итоге Меньшов утвердил Ляха и не пожалел.После этой роли актер стал много сниматься, а в 1997 году и вовсе получил звание заслуженного артиста. Позже он начал преподавать актерское мастерство в Театральном училище имени Щепкина, передает "Собеседник.ru".Студентка Ляха Анастасия Горбунова рассказала об отношении актера к своей работе и подопечным. По ее словам, роль Леньки в фильме "Любовь и голуби" вызывала у Игоря Владимировича особый трепет."Он любил свою роль в этом фильме", – поведала Горбунова. Студентка добавила, что Лях болезненно отреагировал на смерть Нины Дорошиной,другой звезды кинокартины. "Он с грустью сказал: "Да, да, это была очень хорошая актриса!", – вспомнила ученица мэтра.Горбунова отметила, что у Дорошиной и Ляха была одна схожая черта – они оба не питали любви к современным технологиям. Так, у Нины Михайловны и вовсе отсутствовал мобильный телефон, а у Игоря Владимировича был, однако аппарат, по признаниям самого актера, доставлял ему массу неудобств.Ранее стало известно, что заслуженный артист Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет. Актер известен как исполнитель роли Леньки в легендарном фильме "Любовь и голуби".