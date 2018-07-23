В начале мая стало известно об интересном положении теледивы. Сама звезда воздержалась от комментариев по этому поводу.
В начале мая стало известно об интересном положении теледивы. Сама звезда воздержалась от комментариев по этому поводу.
"Беременность для Леры
Кудрявцевой – настоящее счастье и очень долгожданное событие. Лера этого желала
и делала все возможное, чтобы осуществить свою мечту. Хочу отметить, что
зачатие не обошлось без помощи врачей – телеведущая явно прошла через процедуру
ЭКО. Беременность и роды пройдут без осложнений и родит она, скорее всего,
мальчика", – рассказала Dni.Ru .
"К сожалению, не могу не
отметить, что уже после родов Леру ждут проблемы со здоровьем. Некоторые
сложности были и до беременности, есть они и сейчас, Лера о них никогда не
говорила, – предупредила ведунья. – У женщин часто бывает такое, что во время беременности
и после родов здоровье ухудшается. Все существующие недуги дают о себе знать –
именно это и ждет Кудрявцеву. Четко вижу проблемы с почками, так что ей
необходимо контролировать их функцию уже сейчас. Но в конечном итоге ничего
страшного ей не угрожает – она пойдет на поправку".
Что касается дальнейшей семейной
жизни, то гадалка уверена, что у Леры все будет в порядке. "Ребенок родится
здоровым и будет радовать родителей. С мужем и Кудрявцевой прекрасный брак и их
отношениям ничего не угрожает – разрыва между ними я не вижу", – предсказала
она.