В начале мая стало известно об интересном положении теледивы. Сама звезда воздержалась от комментариев по этому поводу.

В начале мая стало известно об интересном положении теледивы. Сама звезда воздержалась от комментариев по этому поводу."Беременность для ЛерыКудрявцевой – настоящее счастье и очень долгожданное событие. Лера этого желалаи делала все возможное, чтобы осуществить свою мечту. Хочу отметить, чтозачатие не обошлось без помощи врачей – телеведущая явно прошла через процедуруЭКО. Беременность и роды пройдут без осложнений и родит она, скорее всего,мальчика", – рассказала Dni.Ru ."К сожалению, не могу неотметить, что уже после родов Леру ждут проблемы со здоровьем. Некоторыесложности были и до беременности, есть они и сейчас, Лера о них никогда неговорила, – предупредила ведунья. – У женщин часто бывает такое, что во время беременностии после родов здоровье ухудшается. Все существующие недуги дают о себе знать –именно это и ждет Кудрявцеву. Четко вижу проблемы с почками, так что ейнеобходимо контролировать их функцию уже сейчас. Но в конечном итоге ничегострашного ей не угрожает – она пойдет на поправку".Что касается дальнейшей семейнойжизни, то гадалка уверена, что у Леры все будет в порядке. "Ребенок родитсяздоровым и будет радовать родителей. С мужем и Кудрявцевой прекрасный брак и ихотношениям ничего не угрожает – разрыва между ними я не вижу", – предсказалаона.