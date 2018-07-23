Пляж и спортивная площадка – это место не только для отдыха, но и сексуальных утех. Именно так решил парень со своей девушкой.
Пляж и спортивная площадка – это место не только для отдыха, но и сексуальных утех. Именно так решил парень со своей девушкой.
Молодая пара
в Запорожье занялась сексом посреди дня на центральном городском пляже,
сообщает . Влюбленные выбрали для плотских утех стулья под навесом на спортивной на
площадке.
Видно, что
сначала парочка занимается оральным сексом, после чего переходит к непосредственно
процессу. Примечательно, что отдыхающие вокруг люди не обратили внимания или не
захотели отвлекать их. Впрочем, наличие вокруг людей, среди которых были дети,
влюбленных не смутило.