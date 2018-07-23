С тех пор, как Сергей и Матильда Шнуровы объявили о разводе, к личной жизни артиста приковано пристальное внимание СМИ. Певец немедленно подкинул пищи для размышлений, выложив фото, на котором запечатлен со своей экс-пассией, актрисой Оксаной Акиньшиной, и теперь его друг Стас Барецкий уверен, что дело движется к свадьбе.

С тех пор, как Сергей и Матильда Шнуровы объявили о разводе, к личной жизни артиста приковано пристальное внимание СМИ. Певец немедленно подкинул пищи для размышлений, выложив фото, на котором запечатлен со своей экс-пассией, актрисой Оксаной Акиньшиной, и теперь его друг Стас Барецкий уверен, что дело движется к свадьбе."Думаю, скоро будет свадьба, я несказанно рад за них", – заявил бывший участник группы "Ленинград", друг Сергея Шнурова Стас Барецкий в беседе с представителями СМИ. Романтические отношения между Оксаной Акиньшиной и Сергеем Шнуровым случились, когда юной актрисе было всего 15 лет, однако за ее плечами уже стояла звездная роль в фильме Сергея Бодрова "Сестры".Влюбленные были вместе на протяжении пяти лет, однако потом расстались. По утверждению Барецкого, инициатором разрыва был именно Сергей Шнуров. "Но любовь там была. И такая любовь просто не проходит", – цитирует Стаса Барецкого .То обстоятельство, что Оксана Акиньшина счастливо замужем за Арчилом Геловани, они воспитывают троих детей и проживают в Швейцарии, Стаса Барецкого не смущает. "Оксана разведется. Кто конкурент Шнурову? А то, что дети есть, это хорошо: Серега любит детей. Шнуров если что-то задумал, он этого добьется!" – убежден приятель скандально известного исполнителя.Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – написал певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания он очень страдает.Позже Матильда подтвердила эту новость. Однако она отказалась от комментариев и не сообщила никаких подробностей. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта. Впрочем, по другим версиям, якобы не была верна мужу и сама Матильда, а еще брак будто бы разрушило отсутствие общих детей.