Камеры видеонаблюдения помогли стражам порядка найти
подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове. Местный житель по
фамилии Семин уже задержан и допрошен.
Камеры видеонаблюдения помогли стражам порядка найти
подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове. Местный житель по
фамилии Семин уже задержан и допрошен.
Полицейские, прибывшие в квартиру Семина с обыском,
обнаружили начисто отмытый диван. Одежда, которая была на подозреваемом в день
преступления, оказалась в стиральной машине, а локти и колени у хозяина
квартиры были стерты, поранена рука.
Семин заявил стражам порядка, что об убийстве ничего не
знает. А стертые колени и грязная одежда – последствия работы на участке, клубнику, мол, собирал. Мужчину задержали. Предполагается, что он психически нездоров.
Отец девочки, Абдусалам Саидов, не может поверить в
случившееся. Она была его единственной дочерью, передает Telegram-канал Life
Shot. По словам Саидова, с тех пор как полицейские сообщили, что нашли тело
девочки, он ее еще не видел.
Убийство пятилетнего ребенка потрясло жителей подмосковного
Серпухова. Накануне вечером девочку в неизвестном направлении увели с детской
площадки прямо перед домом. 23 июля тело ребенка, упакованное в черную
спортивную сумку, нашли около железной дороги.
Живущие по соседству дети рассказывают, что часто замечали странного
мужчину, который будто бы за ними следил. Как-то раз он буквально кружил вокруг
шатра, в котором играли девочки. "Я его боялась и сразу убегала домой или
в подъезд", – рассказала одна из посетительниц детской площадки. Связаны ли
эти рассказы с ужасным убийством – полиции пока неясно.