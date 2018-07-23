Камеры видеонаблюдения помогли стражам порядка найти подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове. Местный житель по фамилии Семин уже задержан и допрошен.

Камеры видеонаблюдения помогли стражам порядка найтиподозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове. Местный житель пофамилии Семин уже задержан и допрошен.Полицейские, прибывшие в квартиру Семина с обыском,обнаружили начисто отмытый диван. Одежда, которая была на подозреваемом в деньпреступления, оказалась в стиральной машине, а локти и колени у хозяинаквартиры были стерты, поранена рука.Семин заявил стражам порядка, что об убийстве ничего незнает. А стертые колени и грязная одежда – последствия работы на участке, клубнику, мол, собирал. Мужчину задержали. Предполагается, что он психически нездоров.Отец девочки, Абдусалам Саидов, не может поверить вслучившееся. Она была его единственной дочерью, передает Telegram-канал LifeShot. По словам Саидова, с тех пор как полицейские сообщили, что нашли телодевочки, он ее еще не видел.Убийство пятилетнего ребенка потрясло жителей подмосковногоСерпухова. Накануне вечером девочку в неизвестном направлении увели с детскойплощадки прямо перед домом. 23 июля тело ребенка, упакованное в чернуюспортивную сумку, нашли около железной дороги.Живущие по соседству дети рассказывают, что часто замечали странногомужчину, который будто бы за ними следил. Как-то раз он буквально кружил вокругшатра, в котором играли девочки. "Я его боялась и сразу убегала домой илив подъезд", – рассказала одна из посетительниц детской площадки. Связаны лиэти рассказы с ужасным убийством – полиции пока неясно.