Ученые Университета Алабамы в Бирмингеме (США) сумели состарить мышей и омолодить их. При этом они управляли активностью генов в митохондриях.

Ученые Университета Алабамы в Бирмингеме(США) сумели состарить мышей и омолодить их. При этом они управляли активностьюгенов в митохондриях.Американскиеспециалисты внесли в ДНК мышей определенную мутацию. Она затрагивала ген POLG,который кодирует фермент ДНК-полимеразу гамма.Известно,что повреждение POLG приводит к нарушениям функций митохондрии. При этомзапасание энергии становится менее эффективным, что приводит к проявлениюпризнаков старения.Исследователиввели в оплодотворенную яйцеклетку мышей дополнительную копию гена с мутацией. ДефектнаяДНК принимает участие в производстве полимеразы только при наличии антибиотикадоксициклина. Его специалисты и начали добавлять в пишу и воду мышам, сообщает журнал Cell Death & Disease.Через две недели приема препарата у грызунов появились первыепризнаки старения: начала седеть и выпадать шерсть, а позвоночник —искривляться. Прекращение приема антибиотика блокировало активность POLG и привелок исчезновению признаков старения. Ученые подчеркнули, что такие признакиомоложения у подопытных животных грызунов наблюдались впервые.Как писали Dni.Ru, ранее со старение организма удалосьсправиться ученым из Португалии. Они смогли активировать гены, которые отвечаютза появление новых клеток. Они установили, что отвечает за активность генов,контролирующих деление клеток, белок Forkhead box M1 (FoxM1), который связываетсяс ДНК.Напомним, шведскиеученые выяснили, что приводит к старению мышц ибессилию. Оказалось, причина в накоплении мутаций в стволовых клетках.