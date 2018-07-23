Украинские политики не могут успокоиться после возвращения Крыма
в родную гавань. На этот раз они потребовали от Международной морской
организации не признавать действительными документы, выдаваемые морякам на
территории Крыма и Севастополя.
Украинские политики не могут успокоиться после возвращения Крыма
в родную гавань. На этот раз они потребовали от Международной морской
организации не признавать действительными документы, выдаваемые морякам на
территории Крыма и Севастополя.
Такие документы Киев призвал считать подделками и аннулировать.
Украинские власти ранее уже выражали готовность ввести санкции против
российских портов в акватории Азовского моря, а также арестовывать российские
корабли в ответ на задержание украинских судов в Азовском море.
Кстати, до того, как был построен Крымский мост в Незалежной
объявили о намерении усилить присутствие в регионе, пишет Lenta.ru. До этого украинские власти также не беспокоили документы
российских моряков. Известно, что сейчас Киев уже ведет переговоры на этот счет
с Евросоюзом и США.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия
может атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Он отметил, что в
последнее время Россия увеличила количество досмотров судов, направляющихся в
украинские порты.
В апреле правительство Украины поддержало инициативу
министерства инфраструктуры полностью запретить российским судам входить в
украинские внутренние воды.
Накануне стало известно, что власти Украины намерены в
ближайшее время провести экспертизу Крымского моста. Об этом заявил депутат
Верховной рады Андрей Сенченко. Парламентарий назвал мост не до конца
построенным, но введенным в эксплуатацию сооружением и считает, что проблемы
возникнут еще до полной проектной нагрузки.
Сенченко утверждает, что, согласно выводам специалистов, при
строительстве Крымского моста было "нарушено все". "Поэтому для
меня, в первую очередь, это объект очень большой техногенной опасности. Как для
Азовского моря, судоходства, так и для людей, которые сейчас используют это
сооружение", – заявил Сенченко.
Остается открытым вопрос – каким образом украинские специалисты
собираются проводить экспертизу сооружения, находящегося на территории России?
Не иначе, зашлют к опорам моста боевых дельфинов, о которых не так давно писали
в соцсетях.