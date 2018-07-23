Украинские политики не могут успокоиться после возвращения Крыма в родную гавань. На этот раз они потребовали от Международной морской организации не признавать действительными документы, выдаваемые морякам на территории Крыма и Севастополя.

Украинские политики не могут успокоиться после возвращения Крымав родную гавань. На этот раз они потребовали от Международной морскойорганизации не признавать действительными документы, выдаваемые морякам натерритории Крыма и Севастополя.Такие документы Киев призвал считать подделками и аннулировать.Украинские власти ранее уже выражали готовность ввести санкции противроссийских портов в акватории Азовского моря, а также арестовывать российскиекорабли в ответ на задержание украинских судов в Азовском море.Кстати, до того, как был построен Крымский мост в Незалежнойобъявили о намерении усилить присутствие в регионе, пишет Lenta.ru. До этого украинские власти также не беспокоили документыроссийских моряков. Известно, что сейчас Киев уже ведет переговоры на этот счетс Евросоюзом и США.Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россияможет атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Он отметил, что впоследнее время Россия увеличила количество досмотров судов, направляющихся вукраинские порты.В апреле правительство Украины поддержало инициативуминистерства инфраструктуры полностью запретить российским судам входить вукраинские внутренние воды.Накануне стало известно, что власти Украины намерены вближайшее время провести экспертизу Крымского моста. Об этом заявил депутатВерховной рады Андрей Сенченко. Парламентарий назвал мост не до концапостроенным, но введенным в эксплуатацию сооружением и считает, что проблемывозникнут еще до полной проектной нагрузки.Сенченко утверждает, что, согласно выводам специалистов, пристроительстве Крымского моста было "нарушено все". "Поэтому дляменя, в первую очередь, это объект очень большой техногенной опасности. Как дляАзовского моря, судоходства, так и для людей, которые сейчас используют этосооружение", – заявил Сенченко.Остается открытым вопрос – каким образом украинские специалистысобираются проводить экспертизу сооружения, находящегося на территории России?Не иначе, зашлют к опорам моста боевых дельфинов, о которых не так давно писалив соцсетях.