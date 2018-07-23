Печальная статистика пополняется. Прошедшие выходные не обошлись без происшествий на воде. В воскресенье в микрорайоне Спасское на озере обнаружен труп мужчины. Захлебнулся он или мёртвое тело сбросили в водоём, силовые структуры сказать пока не могут. Тело передано полиции. Причины смерти и личность погибшего будут установлены позже. В этот же день спасателям поступило ещё одно сообщение о возможном утопленнике. В микрорайоне Оргтруд на реке Клязьма пропал мужчина 1982 года рождения.

Печальная статистика пополняется. Прошедшие выходные не обошлись без происшествий на воде. В воскресенье в микрорайоне Спасское на озере обнаружен труп мужчины. Захлебнулся он или мёртвое тело сбросили в водоём, силовые структуры сказать пока не могут. Тело передано полиции. Причины смерти и личность погибшего будут установлены позже. В этот же день спасателям поступило ещё одно сообщение о возможном утопленнике. В микрорайоне Оргтруд на реке Клязьма пропал мужчина 1982 года рождения. Его поиски продолжаются. Тело пока не найдено. По всей видимости, цифры печальной статистики будут расти и дальше. Синоптики прогнозируют, что следующие выходные во Владимире вновь будут жаркими. Температура, возможно, достигнет 30-градусной отметки. Также следует отметить, что на сегодняшний день вода ни в одном из 4-х официально разрешённых мест для купания, в черте города, не соответствует требованиям СанПиНа. А это значит, что в озёрах Глубокое, и Семязино, а также в реках Содышка, и Клязьма купаться нельзя.Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области: "С начала купального сезона 2018 года на водоёмах области утонули 24 человека. Утонул один несовершеннолетний ребёнок. Основная причина гибели людей на водоёмах - это купание в необорудованных местах, употребление алкогольных напитков и недосмотр за детьми".