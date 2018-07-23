Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин успел наделать немало шума во время ЧМ-2018. Сначала он объявил о том, что станет частью грандиозного проекта, затем с той же неожиданностью объявил о своем уходе с ответственного поста. Теперь специалист более предметно высказался о причинах тех или иных своих решений.
Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин успел наделать немало шума во время ЧМ-2018. Сначала он объявил о том, что станет частью грандиозного проекта, затем с той же неожиданностью объявил о своем уходе с ответственного поста. Теперь специалист более предметно высказался о причинах тех или иных своих решений.
По словам Уткина, предложение работать на Первом канале ему поступило в последних числах апреля. Руководитель спортивной дирекции Ольга Черносвитова сказала, что хочет, чтобы Василий присоединился к команде.
У Константина Эрнста, в свою очередь, на этот счет имелись свои сомнения. Однако позже Уткину позвонил публицист Александр Невзоров и сообщил, что переговорил с генеральный директором Первого канала.
После этого спортивному комментатору и поступило заветное предложение, передает издание Sports.ru. Повлиял ли Невзоров на решение Эрнста
– Уткин не берется утверждать наверняка. Однако журналист признает, что "на любого человека так или иначе можно повлиять".
Кроме того, Уткин рассказал о подробностях своего неожиданного ухода с Первого канала. "Было смешно. Я прокомментировал Испания – Португалия в Сочи, с утра на машине выдвинулся в Краснодар, чтобы оттуда поехать в Ростов. Дал большое интервью "Афише" по телефону. Следующий звонок был о том, что мы вынуждены приостановиться", – вспомнил журналист.
Впрочем, Уткин в очередной раз отказался проливать свет на причины своего ухода. "Помнишь, какую формулировку я применил, когда записал видео? Я хочу об этом не рассказывать", – заявил комментатор.
Журналист убежден, что о причинах разрыва его сотрудничества с Первым каналом "и так легко догадаться". При этом Уткин посчитал, что с его стороны будет лучше не выносить сор из избы.
Ранее сообщалось, что Первый канал отказался от официальных комментариев по поводу ухода Уткина с должности комментатора ЧМ-2018. Однако в коридорах спортивной редакции Первого канала судачат, будто тренер нашей сборной Станислав Черчесов был очень возмущен, что журналист критикует в эфире методику его работы с командой и тактические приемы. "Скандал был страшный!" – заверил собеседник корреспондента Dni.Ru. – Все на ушах стояли".