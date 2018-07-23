С релизом операционной системы iOS 12 умная колонка Apple обретет ряд недостающих функций. Одна из них касается полноценной поддержки телефона: вместо того чтобы начинать звонок на айфоне и переключаться на другой источник звука, пользователи смогут совершать и принимать вызовы прямо на HomePod.

С релизом операционной системы iOS 12 "умная" колонка Apple обретет ряд недостающих функций. Одна из них касается полноценной поддержки телефона: вместо того чтобы начинать звонок на "айфоне" и переключаться на другой источник звука, пользователи смогут совершать и принимать вызовы прямо на HomePod.За саму связь по-прежнему будет отвечать смартфон, так как смарт-колонка не располагает собственным сотовым модулем. Об этом сообщает французский сайт iGeneration, ознакомившийся с закрытой бета-версией iOS 12.Еще одна новая функция — возможность запуска нескольких таймеров, как на динамиках Amazon Echo и Google Home. На кухне, например, можно будет установить один таймер для варки яиц, а другой — для запекания блюда в духовке.Прочие улучшения iOS 12 для HomePod будут включать функцию "Найти iPhone" (Find My iPhone), которая позволит отыскать потерявшийся где-то в квартире смартфон, а также исправления, касающиеся подключения по Wi-Fi (сейчас при возникновении этой ошибки HomePod приходится перезагружать).∎Продажи "умной" колонки Apple не оправдали надежд читайте такжеРелиз iOS 12 ожидается в сентябре. Вместе с ней выйдут новые версии ОС для других продуктов Apple: watchOS 5, tvOS 12 и macOS 10.14 (Mojave).