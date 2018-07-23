Им стал Илья Морозов

Им стал Илья МорозовВ Костромской области назначили нового директора регионального департамента образования и науки.Им стал Илья Морозов, который ранее занимал пост председателя комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью. Также он был заместителем главы администрации города.Илья Морозов 10 лет поработал в школе в качестве учителя, еще четыре - директором учреждения. На его прежнюю должность в администрации перешла Марина Соколова, детский омбудсмен.Кресло Уполномоченного по правам ребенка назначена Татьяна Быстрякова.