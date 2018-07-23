Водитель такси задержан московской
полицией. Его подозревают в убийстве пассажира.
Водитель такси задержан московской
полицией. Его подозревают в убийстве пассажира.
Лежащего на асфальте мужчину заметили водители, проезжавшие
вечером 15 июля по Каширскому шоссе. Свидетели вызвали скорую, 30-летнего
пострадавшего госпитализировали.
Медики поставили неутешительный диагноз: "открытый перелом
черепа" и "отек головного мозга". За жизнь мужчины боролись четыре дня, однако безрезультатно
– пострадавший скончался.
Тем временем в отдел полиции по району Москворечье-Сабурово
обратился водитель такси, заявив, что хочет сознаться в преступлении. Он
рассказал, что набросился с кулаками на пассажира после того, как тот покинул
салон машины. Бросив избитого на дороге, водитель оставил место происшествия. О
причинах ссоры таксиста с пассажиром не сообщается.
Правоохранительные органы уточняют детали случившегося. В
отношении таксиста возбуждено уголовное дело. Статья – "Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".
Это не единственное уголовное дело, возбужденное в последние
дни в отношении водителя такси. С жалобой в полицию обратился гражданин Австрии.
Житель Вены 22 июля сел в такси в аэропорту Домодедово и попросил довезти его
до Москвы.
Как рассказал 35-летний австриец, по пути водитель достал "предмет,
похожий на нож", и потребовал, чтобы клиент отдал ему деньги. Иностранец
передал таксисту 400 евро – после чего тот высадил мужчину в лесу и уехал.
Пострадавшему удалось добраться до центра столицы и вызвать полицию, передает
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