Водитель такси задержан московской полицией. Его подозревают в убийстве пассажира.

Водитель такси задержан московскойполицией. Его подозревают в убийстве пассажира.Лежащего на асфальте мужчину заметили водители, проезжавшиевечером 15 июля по Каширскому шоссе. Свидетели вызвали скорую, 30-летнегопострадавшего госпитализировали.Медики поставили неутешительный диагноз: "открытый переломчерепа" и "отек головного мозга". За жизнь мужчины боролись четыре дня, однако безрезультатно– пострадавший скончался.Тем временем в отдел полиции по району Москворечье-Сабуровообратился водитель такси, заявив, что хочет сознаться в преступлении. Онрассказал, что набросился с кулаками на пассажира после того, как тот покинулсалон машины. Бросив избитого на дороге, водитель оставил место происшествия. Опричинах ссоры таксиста с пассажиром не сообщается.Правоохранительные органы уточняют детали случившегося. Вотношении таксиста возбуждено уголовное дело. Статья – "Умышленное причинение тяжкоговреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".Это не единственное уголовное дело, возбужденное в последниедни в отношении водителя такси. С жалобой в полицию обратился гражданин Австрии.Житель Вены 22 июля сел в такси в аэропорту Домодедово и попросил довезти егодо Москвы.Как рассказал 35-летний австриец, по пути водитель достал "предмет,похожий на нож", и потребовал, чтобы клиент отдал ему деньги. Иностранецпередал таксисту 400 евро – после чего тот высадил мужчину в лесу и уехал.Пострадавшему удалось добраться до центра столицы и вызвать полицию, передает