В первом полугодии 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование жизни увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 14,2 млрд рублей. Сборы по инвестиционному ..

В первом полугодии 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование жизни увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 14,2 млрд рублей. Сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 12,1 млрд рублей (прирост – 67%), по накопительному (НСЖ) – 2,1 млрд рублей (рост - в 2,6 раза).За шесть месяцев компания заключила с клиентами 39 тысяч договоров - в 2,5 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года.Объем выплат составил 1,3 млрд рублей. Они связаны с окончанием срока действия первых трехлетних договоров ИСЖ.Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Показатели нашей компании растут быстрыми темпами. В текущем году мы продолжаем расширять продуктовую линейку, насыщать ее новыми сервисами. Также развиваем сотрудничество с новыми внешними партнерами. В течение года планируем сохранить высокие темпы роста и увеличить объемы нашего бизнеса».