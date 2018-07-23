Шедевры великих венецианских мастеров XVIII века покажет Пушкинский музей. Впервые в едином пространстве выставляются почти 60 полотен из собраний трех музеев.
Шедевры великих венецианских мастеров XVIII века покажет Пушкинский музей. Впервые в едином пространстве выставляются почти 60 полотен из собраний трех музеев.
В Музее изобразительных искусств имени Пушкина готовятся к небывалому ажиотажу. Выставка "От Тьеполо до Каналетто и Гварди" уже приковывает небывалое внимание публики. Здесь представлено 57 картин — шедевры из итальянских коллекций, например, из собрания Палаццо Кьерикати в Виченце. Часть из них — более половины — постоянная коллекция ГМИИ имени Пушкина. Именно итальянская сторона выступила инициатором проведения экспозиции.
"Совместив эти три крупнейших собрания, в которых представлены действительно наилучшие примеры венецианской живописи XVIII века, можно наиполнейшим образом понять, насколько важен был вклад венецианской живописи в развитие западной культуры", — говорит почетный директор Городских музеев Виченцы Джованни Вилла.
В ГМИИ представлены картины, давно завоевавшие известность, но собраны они все вместе впервые. Выдающиеся имена— Джованни Баттиста Тьеполо, Лука Карлеварис, Каналетто, Франческо Гварди, Пьетро Лонги. Эти мастера творили в совершенно разных манерах. Так, на выставке представлены как так называемые ведуты — городские пейзажи, где с детальной точностью, достоверностью представлен городской пейзаж, нравы и быт Венеции XVIII века, как у Каналетто и Карлевариса, так и каприччо — тип пейзажа, где достоверность уступает место фантазии самого автора. В ГМИИ имени Пушкина уверены, что выставка венецианских мастеров XVIII века продолжит традицию проведения совместных экспозиций.
"Это диалог не только двух музеев и не только двух городов — Москвы и Виченцы. Это диалог России и Италии. В России огромное количество картин преимущественно венецианской школы — именно потому, что, начиная с XVIII века, именно с Венецией были особенно тесные отношения, скажем так, художественные", — говорит главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Маркова.
Завтра, 24 июля, выставка "От Тьеполо до Каналетто и Гварди" откроется для массового зрителя, а 30 октября все 57 шедевров увидит зритель итальянский: все картины отправятся в Палаццо Кьерикати в Виченце.