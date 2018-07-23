Шедевры великих венецианских мастеров XVIII века покажет Пушкинский музей. Впервые в едином пространстве выставляются почти 60 полотен из собраний трех музеев.

Шедевры великих венецианских мастеров XVIII века покажет Пушкинский музей. Впервые в едином пространстве выставляются почти 60 полотен из собраний трех музеев.В Музее изобразительных искусств имени Пушкина готовятся к небывалому ажиотажу. Выставка "От Тьеполо до Каналетто и Гварди" уже приковывает небывалое внимание публики. Здесь представлено 57 картин — шедевры из итальянских коллекций, например, из собрания Палаццо Кьерикати в Виченце. Часть из них — более половины — постоянная коллекция ГМИИ имени Пушкина. Именно итальянская сторона выступила инициатором проведения экспозиции."Совместив эти три крупнейших собрания, в которых представлены действительно наилучшие примеры венецианской живописи XVIII века, можно наиполнейшим образом понять, насколько важен был вклад венецианской живописи в развитие западной культуры", — говорит почетный директор Городских музеев Виченцы Джованни Вилла.В ГМИИ представлены картины, давно завоевавшие известность, но собраны они все вместе впервые. Выдающиеся имена— Джованни Баттиста Тьеполо, Лука Карлеварис, Каналетто, Франческо Гварди, Пьетро Лонги. Эти мастера творили в совершенно разных манерах. Так, на выставке представлены как так называемые ведуты — городские пейзажи, где с детальной точностью, достоверностью представлен городской пейзаж, нравы и быт Венеции XVIII века, как у Каналетто и Карлевариса, так и каприччо — тип пейзажа, где достоверность уступает место фантазии самого автора. В ГМИИ имени Пушкина уверены, что выставка венецианских мастеров XVIII века продолжит традицию проведения совместных экспозиций."Это диалог не только двух музеев и не только двух городов — Москвы и Виченцы. Это диалог России и Италии. В России огромное количество картин преимущественно венецианской школы — именно потому, что, начиная с XVIII века, именно с Венецией были особенно тесные отношения, скажем так, художественные", — говорит главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Маркова.Завтра, 24 июля, выставка "От Тьеполо до Каналетто и Гварди" откроется для массового зрителя, а 30 октября все 57 шедевров увидит зритель итальянский: все картины отправятся в Палаццо Кьерикати в Виченце.