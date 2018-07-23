Представители АО «Скоростные магистрали» проведут встречу с гражданами

Представители АО «Скоростные магистрали» проведут встречу с гражданамиПродолжаются консультации по земельным вопросам, связанным со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на территории Владимирской области, сообщается на сайте областной администрации.Документация по планировке и межеванию территории опубликована на сайтах муниципальных образований региона. Осенью представители АО «Скоростные магистрали» проведут встречу с гражданами на площадке единого информационного центра в здании железнодорожного вокзала во Владимире. Сотрудники компании расскажут о процедуре выкупа и изъятия земли, а также об использовании или обременении участков в интересах Российской Федерации.Также по данным вопросам можно обратиться в информационный центр ВСМ или направить запрос по адресу: info@hsrail.ru.