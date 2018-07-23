Во время Чемпионата мира по футболу
Во время Чемпионата мира по футболу
Согласно официальному порталу Министерства культуры РФ, за время проведения Чемпионата мира по футболу гостями Владимиро-Суздальского музея стали 136 482 человека. ВСМЗ занял шестую строчку в рейтинге популярности у туристов.
Первое место в списке занимает Государственный музей-заповедник «Петергоф»: за время проведения ЧМ-2018 его посетило более 742 тысяч человек. На второй строчке разместился Государственный Эрмитаж, в котором побывало более 490 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров Государственный музей-заповедник «Царское село», принявший за время проведения мундиаля 381 тысячу любителей прекрасного.
Количество посетителей по данным АИС «Учет продажи билетов»:
1. Государственный музей-заповедник «Петергоф» — 742 462
2. Государственный Эрмитаж — 490 634
3. Государственный музей-заповедник «Царское Село» — 381 375
4. Музеи Московского Кремля — 321 922
5. Музей Победы — 168 519
6. Владимиро-Суздальский музей-заповедник — 136 482
7. Государственная Третьяковская галерея — 131 827
8. Государственный Исторический музей — 124 827
9. Государственный Русский музей — 101 059
10. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник — 99 311