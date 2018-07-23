Во время Чемпионата мира по футболу

Во время Чемпионата мира по футболуСогласно официальному порталу Министерства культуры РФ, за время проведения Чемпионата мира по футболу гостями Владимиро-Суздальского музея стали 136 482 человека. ВСМЗ занял шестую строчку в рейтинге популярности у туристов.Первое место в списке занимает Государственный музей-заповедник «Петергоф»: за время проведения ЧМ-2018 его посетило более 742 тысяч человек. На второй строчке разместился Государственный Эрмитаж, в котором побывало более 490 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров Государственный музей-заповедник «Царское село», принявший за время проведения мундиаля 381 тысячу любителей прекрасного.Количество посетителей по данным АИС «Учет продажи билетов»:1. Государственный музей-заповедник «Петергоф» — 742 4622. Государственный Эрмитаж — 490 6343. Государственный музей-заповедник «Царское Село» — 381 3754. Музеи Московского Кремля — 321 9225. Музей Победы — 168 5196. Владимиро-Суздальский музей-заповедник — 136 4827. Государственная Третьяковская галерея — 131 8278. Государственный Исторический музей — 124 8279. Государственный Русский музей — 101 05910. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник — 99 311