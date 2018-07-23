Экспозиция будет работать с 25 июля по 12 сентября

Экспозиция будет работать с 25 июля по 12 сентябряВ Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире откроют выставку «100 лет: покой нам только снится», посвященную сотрудникам ФСБ.Она будет работать с 25 июля по 12 сентября. Посетители увидят фотографии, связанные со службой, элементы униформы разных годов, документы, ФСБ, наградное оружие и даже медали. Часть экспонатов до этой экспозиции не покидали стены управления.Одни из самых редких предметов - наградные генеральские сабли образца 1943 года.