Региональное Управление Роспотребнадзора выявило многочисленные нарушения в ходе плановых проверок

Региональное Управление Роспотребнадзора выявило многочисленные нарушения в ходе плановых проверокДетские оздоровительные лагеря во Владимирской области оштрафовали на 467 400 рублей.Многочисленные нарушения по состоянию на 12 июля выявили специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. Они вынесли 186 постановлений.Это касается поставщиков продукции и сырья. У проверяющих появились претензии почти ко всем организациям, занимающихся питанием. Тем не менее, в Роспотребнадзоре отметили, что ни в одном лагере не произошло необоснованной замены блюд, дети получают достаточное количество мяса, рыбы, молока и творога.В списке проблем - неправильное размещение, организация водоснабжения, состояние территорий и лагерных помещений.