Отмечает юбилей армейское подразделение, ставшее символом безупречной дисциплины и выправки: 100 лет исполнилось комендатуре Москвы. Ее военнослужащие встречают высоких иностранных гостей, возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата. Комендатура отвечает за порядок на всех мероприятиях в столице с участием военных. Как чествуют юбиляров?

Отмечает юбилей армейское подразделение, ставшее символом безупречной дисциплины и выправки: 100 лет исполнилось комендатуре Москвы. Ее военнослужащие встречают высоких иностранных гостей, возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата. Комендатура отвечает за порядок на всех мероприятиях в столице с участием военных. Как чествуют юбиляров?Ряды торжественного караула выровнены, как по линейке. Знамена расправлены. Александровский сад замер в ожидании исторического церемониала.В день своего столетия военная комендатура Москвы символично зажигает в Александровском саду Вечный огонь. Это полная реконструкция событий 1967 года, когда Вечный огонь к Могиле Неизвестного Солдата доставили прямо из Ленинграда, с Марсова поля. Церемонию открытия мемориала, которая требует предельной деликатности, тогда доверили именно военной комендатуре. Для взвода, который нес службу, эта задача стала делом чести."Это для меня было не просто поручение — выполнить задачу. А у меня было внутреннее чувство, что я эти почести отдаю и своему отцу. И точно такие же ребята стояли вместе со мной в строю, мои подчиненные, и у них у некоторых отцы погибли", — говорит председатель Совета ветеранов Военной комендатуры, полковник в отставке Сергей Хмелидзе.Организация парадов на Красной площади или встречи иностранных делегаций — слаженность в работе военной комендатуры Москвы уже давно визитная карточка российской столицы.Ветераны ведомства получили от коменданта памятные сувениры. Приятное дополнение к главной награде всей службы — мирному небу над головой.