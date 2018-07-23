С мячом на песке. Во Владимире прошел чемпионат области по пляжному волейболу. В финальном этапе соревнований в Загородном парке встретились 12 сильнейших команд региона. В составе каждой - всего по 2 человека. Таковы правила именно пляжного волейбола. Кто показал лучшую игру? За ходом чемпионата следила Валерия Саенко.
С мячом на песке. Во Владимире прошел чемпионат области по пляжному волейболу. В финальном этапе соревнований в Загородном парке встретились 12 сильнейших команд региона. В составе каждой - всего по 2 человека. Таковы правила именно пляжного волейбола. Кто показал лучшую игру? За ходом чемпионата следила Валерия Саенко.