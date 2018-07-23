Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал один из посещаемых музеев России во время проведения Чемпионата мира по футболу. Согласно официальному порталу Министерства культуры наш исторический комплекс занял шестое место. Во время мундиаля он принял почти 140 тысяч человек.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал один из посещаемых музеев России во время проведения Чемпионата мира по футболу. Согласно официальному порталу Министерства культуры наш исторический комплекс занял шестое место. Во время мундиаля он принял почти 140 тысяч человек. Лидером рейтинга стал Петергоф почти 750 тысяч туристов, второе место занял Эрмитаж с цифрой 500 тысяч человек. Замкнул тройку Государственный музей-заповедник Царское село. Его оценили 380 тысяч гостей.