Станислав Садальский посмотрел свежее интервью Аллы Пугачевой, которое она дала актеру Олегу Меньшикову. Скандально известный артист поставил под сомнение некоторые слова Примадонны.

Станислав Садальский посмотрел свежее интервью Аллы Пугачевой, которое она дала актеру Олегу Меньшикову. Скандально известный артист поставил под сомнение некоторые слова Примадонны.Недавно в Сети появилась полная версия интервью Аллы Пугачевой для YouTube-канала Олега Меньшикова. В беседе с актером певица откровенно рассказала о работе и личной жизни. Разговор двух артистов посмотрел и скандально известный актер и блогер Станислав Садальский. Своим впечатлением он поделился с многочисленными подписчиками в социальной сети Instagram."Не знаю, как у вас, у меня осадок от ненужной трухи и какого-то кудрявого трепа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – высказался Садальский. Артист уличил Примадонну. "В начале беседы сразу вранье: рассказ АБ о том, что имя Алла дано ей родителями в честь двух актрис – Тарасовой и Ларионовой. В честь Аллы Тарасовой – может быть, а вот в честь Аллы Ларионовой – никак: первый фильм, прославивший Аллочку, был "Садко", он вышел на экраны лишь в 1953 году, а Пугачева 1949 (?)года рождения", – заявил Садальский.По словам актера, в год рождения Пугачевой Ларионова была никому неизвестной первокурсницей, которая, если и снималась где-то, то в массовке и без имени в титрах. Лишь роль Любавы в "Садко" принесла актрисе мировую известность.Не оставил Садальский без внимания и рассказ Пугачевой о том, как она встретила в лифте Владимира Высоцкого и не узнала его. На что легендарный артист ей будто бы сказал: "Поздоровалась бы, свинья". Станислав уверен, что певец никогда бы так фамильярно и грубо не обратился к женщине."Никогда Высоцкий не мог назвать женщину свиньей! Ни-ког-да. К женщинам он относился с придыханием, нежностью, страстью. Они для него – богини ", – заключил Садальский. Пользователи Сети высказали свое мнение."Станислав Юрьевич, красавчик, вы – супер. Очень вас уважаю, за правду, которую вы говорите в глаза", "Не верится, что Высоцкий так мог сказать! А если сказал – значит было за что!", "Зауважала Стаса,, что не боится сказать правду", "С возрастом ждёшь от нее чего то большего, настоящего и искреннего в интервью ...но нет, "ж***", "рожа", "свинья". Время расставляет все по местам", – прокомментировали интернет-пользователи.