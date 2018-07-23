ВТБ открыл группе компаний «Невада Групп» кредитную линию в размере 3,3 млрд рублей сроком на семь лет. Заемные средства предоставляются на строительство торгово-развлекательного комплекса ..

ВТБ открыл группе компаний «Невада Групп» кредитную линию в размере 3,3 млрд рублей сроком на семь лет. Заемные средства предоставляются на строительство торгово-развлекательного комплекса в Хабаровске.ТРК «Броско Молл» площадью 80 тыс. м2 станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Он будет включать 150 магазинов, фудкорт, кинотеатр с первым в регионе залом IMAX.«ВТБ активно поддерживает проекты развития предприятий оптово-розничной торговли в регионах. «Невада Групп» - один из ведущих ретейлеров Дальнего Востока. Мы сотрудничаем с предприятием в рамках зарплатного проекта, также предоставляем расчетное обслуживание, эквайринг. Уверен, что с нашей поддержкой компания сможет успешно реализовать и свои амбициозные инвестиционные планы по развитию городской инфраструктуры в Хабаровске», - прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.