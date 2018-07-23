Группа
ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), швейцарского университета
Лозанны и Дальневосточного отделения РАН нашла
на Дальнем Востоке грибы, помогающие вылечить онкологию. Четыре
вида этих организмов можно использовать в создании низкотоксичных лекарств.
Группа
ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), швейцарского университета
Лозанны и Дальневосточного отделения РАН нашла
на Дальнем Востоке грибы, помогающие вылечить онкологию. Четыре
вида этих организмов можно использовать в создании низкотоксичных лекарств.
Речь
идет о грибах, которые широко применяются в азиатской и дальневосточной
народной медицине. Это траметес разноцветный, трутовик скошенный,
ежовик гребенчатый и трутовик окаймленный.
Оказалось,
что природные соединения, которые содержатся в них, обладают гигантским
терапевтическим потенциалом, который до конца пока не изучен. Именно эти грибы эффективно воздействуют на злокачественные опухоли
при борьбе с раком прямой и толстой кишки, желудка, печени, лейкемией и саркомой.
Заведующий лабораторией
фармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации Школы
биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев отметил, что еще в древнем Китае грибы
считались самым эффективным средством лечения разных видов опухолей. "Сегодня
фунготерапия (лечение грибами) представляет многообещающее поле для научных
исследований", – цитирует специалиста сайт ДВФУ.
Отметим, именно благодаря плесневому грибу
почти 80 лет назад был получен первый природный антибиотик – пенициллин. Лекарство
спасло миллионы человеческих жизней. А народная медицина веками использовала
обычные лесные грибы, которые, кроме антибактериальной активности, обладают и
другими целебными свойствами.