Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), швейцарского университета Лозанны и Дальневосточного отделения РАН нашла на Дальнем Востоке грибы, помогающие вылечить онкологию. Четыре вида этих организмов можно использовать в создании низкотоксичных лекарств.

Группаученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), швейцарского университетаЛозанны и Дальневосточного отделения РАН нашлана Дальнем Востоке грибы, помогающие вылечить онкологию. Четыревида этих организмов можно использовать в создании низкотоксичных лекарств.Речьидет о грибах, которые широко применяются в азиатской и дальневосточнойнародной медицине. Это траметес разноцветный, трутовик скошенный,ежовик гребенчатый и трутовик окаймленный.Оказалось,что природные соединения, которые содержатся в них, обладают гигантскимтерапевтическим потенциалом, который до конца пока не изучен. Именно эти грибы эффективно воздействуют на злокачественные опухолипри борьбе с раком прямой и толстой кишки, желудка, печени, лейкемией и саркомой.Заведующий лабораториейфармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации Школыбиомедицины ДВФУ Владимир Катанаев отметил, что еще в древнем Китае грибысчитались самым эффективным средством лечения разных видов опухолей. "Сегодняфунготерапия (лечение грибами) представляет многообещающее поле для научныхисследований", – цитирует специалиста сайт ДВФУ.Отметим, именно благодаря плесневому грибупочти 80 лет назад был получен первый природный антибиотик – пенициллин. Лекарствоспасло миллионы человеческих жизней. А народная медицина веками использовалаобычные лесные грибы, которые, кроме антибактериальной активности, обладают идругими целебными свойствами.