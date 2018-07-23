Международное рейтинговое агентство Standard&Poor;ʼs подтвердило стабильное положение России в рейтинге инвестиционного уровня. Платежеспособность правительства страны оценивается на уровне ВВВ-, который является низшей ступенью категории.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poorʼs подтвердило стабильное положение России в рейтинге инвестиционного уровня. Платежеспособность правительства страны оценивается на уровне "ВВВ-", который является низшей ступенью категории.Несмотря на повышение цен на нефть и небольшой государственный долг, российскую экономику назвали "структурно слабой". По словам экспертов, ее развитие "ограничено тотальным контролем государства, а также неблагоприятным инвестиционным климатом".По оценке агентства, в ближайшие пару лет зарубежные инвесторы продолжат снижать вложения в реальный сектор экономики страны. Аналитики убеждены, что каждый год Россия будет терять прямые иностранные вложения в размере 15 миллиардов долларов, передает finanz.ru.Также отмечается, что ВВП России на душу населения в два раза ниже, чем у стран с аналогичным рейтингом. Эксперты заверили, что темпы экономического роста будут отставать от общемировых в разы, несмотря на анонсированные планы по "ускорению".При этом продолжить сдавать позиции и рубль. Ожидается, что к концу 2018 года доллар поднимется до 64 рублей, а к 2020 году – до 70.Ранее ведущий аналитик Amarkets заявлял, что к падению национальной валюты может привести и политика Федеральной резервной системы США. В планах ФРС – еще дважды поднять ставки в этом году, уже в ближайшее время она увеличит объем операций по сокращению баланса до 40 миллиардов долларов.