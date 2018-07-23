Главная улика появилась в деле об убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове. Камеры наблюдения зафиксировали преступника, когда он нес тело ребенка в спортивной сумке к оврагу.

Главная улика появилась в деле об убийстве пятилетнейдевочки в подмосковном Серпухове. Камеры наблюдения зафиксировали преступника, когдаон нес тело ребенка в спортивной сумке к оврагу.Родители пятилетней девочки не могут поверить, чтослучилось самое страшное. Их дочь, как ивсе другие дети, играла на детской площадке – не подозревая, что за ней давноследит маньяк.Как выяснилось, родители ребят, живущих в соседних сплощадкой домах, несколько раз обращались в полицию. Их беспокоило, что некиймужчина постоянно крутится вокруг детей. Школьницы даже рассказывают, что онпытался гоняться за ними, расстегнув штаны. Однако стражи порядка решили, чтоэто не представляет угрозы.22 июля девочка гуляла на детской площадке вместе сбабушкой. Пожилая женщина оставила внучку играть, а сама побежала в магазин запродуктами. Вернувшись через 20 минут, бабушка девочки не нашла. В районе сразуже развернули поиски.В это время мать пропавшего ребенка вернулась на детскуюплощадку и встретила там молодого мужчину. Женщина спросила, не видел ли он ее– однако мужчина повел себя странно, развернулся и убежал. Это был 27-летнийАлександр Семин – именно он, по предварительным данным, совершил чудовищноеубийство. Тело девочки нашли на следующий день в черной сумке возлежелезной дороги.Как рассказывают соседи, Семина приметили возле дома и в тот роковой день, в самый разгар поисков. Одна из женщин в присутствии полицейского напомнила ему, что он с расстегнутыми брюками разговаривал с детьми. Тот ответил, что дети не так его поняли – он просто ходил в кусты по нужде.Подозреваемый задержан. Главной уликой против него сталазапись камер наблюдения. На ней видно, как Семин спокойно идет по городу соспортивной сумкой, а затем скидывает ее в овраг. Когда полиция нагрянула к немудомой, Александр стирал одежду – прежде вымыв диван. Стертые локти и колени онобъяснил ударным трудом на даче, где он, якобы, собирал клубнику, передает Life.ru.Однако подозрения следователей подтверждаются и рассказамидетей. По их словам, они неоднократно видели на игровой площадке странногомолодого человека. Он часами наблюдал за детьми и пытался с ними заговорить -но ребята его боялись и убегали.