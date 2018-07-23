Уголовным преследованием грозит обернуться переезд из одной квартиры в другую для жительницы подмосковного Видного, которая во время транспортировки вещей блокировала дорогу, а затем едва не прокатила на капоте пытавшегося ее остановить полицейского. Противостояние со стражем порядка сняли на видео.

Уголовным преследованием грозит обернуться переезд из одной квартиры в другую для жительницы подмосковного Видного, которая во время транспортировки вещей блокировала дорогу, а затем едва не прокатила на капоте пытавшегося ее остановить полицейского. Противостояние со стражем порядка сняли на видео.Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 22 июля, в жилом комплексе "Зеленые аллеи". По словам автора записи, женщина на 40 минут заблокировала движение во дворе под предлогом погрузки мебели, но на протяжении получаса "Газель" стояла без какого-либо движения."Я подъехала и встала на аварийку перед "Газелью", так вот эта дама кидалась на меня драться, угрожала ножницами. Мы вызвали полицию. Этот полицейский проходил мимо и пытался ее остановить", — рассказала Марина Булгакова.На кадрах видно, что попытки служителя закона самостоятельно остановить женщину за рулем Volkswagen Tiguan успехом не увенчались — она едва не сбила, а затем чуть не прокатила правоохранителя на капоте. Он вызвал на место подкрепление, но удалось ли задержать нарушительницу, остается неизвестным."В данном дворе постоянно проблема с оставлением на проезде грузовых авто для разгрузки-погрузки всякого, и это уже изрядно достало. Что мешало сначала всё выгрузить у подъезда, после подогнать грузовик и за 5-10 минут загрузить всё? Почему жители всего дома должны испытывать неудобства с проездом и ждать 30-40 минут из-за таких людей, как эта мадам на Tiguan?" — резонно вопросил Леонид Яковлев.