Злоумышленники потребовали у потерпевшего денежные средства за якобы некачественный ремонт автомобиля. После того, как мужчина отказался платить, подозреваемые забрали ключи от его иномарки...

«Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое приезжих по подозрению в грабеже», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление о грабеже. Потерпевший рассказал, что в автосервис на Хорошевском шоссе, где он работает слесарем, пришли неизвестные мужчины и потребовали 20 тысяч рублей за якобы некачественный ремонт автомобиля.Мужчина отказался платить, после чего злоумышленники забрали ключи от его автомобиля «Шевроле Каптива» и скрылись с места происшествия. Материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий инспекторы ДПС задержали двоих подозреваемых на Правобережной улице.По данному факту дознанием ОМВД России по Хорошевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29