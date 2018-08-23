Звезда популярного некогда сериала Бедная Настя Елена Корикова работает над новой ролью. От любимого дела актриса получает такой сильный заряд положительной энергии, что, как кажется ее поклонникам, вообще не стареет.

Звезда популярного некогда сериала "Бедная Настя" ЕленаКорикова работает над новой ролью. От любимого дела актриса получает такойсильный заряд положительной энергии, что, как кажется ее поклонникам, вообще не стареет.Корикова в последние годы редко появляется на телевизионныхэкранах. Чаще 46-летнюю звезду можно увидеть на сцене театра. Однако Еленастарается иногда баловать почитателей заметными ролями в кино.Сейчас артистка снимается в новой картине "Шелест-2" и с удовольствиемделится кадрами с бэкстейджа в своем микроблоге. Звезда опубликовала в Instagramнесколько снимков, на которых она облачена в белую блузку, серый кардиган ишляпу в тон.Поклонники Кориковой отметили, что их любимица за последние 15 лет вообще не изменилась. Она выглядит значительно моложе своего возраста."Леночка вы красавица 😍 люблю вас очень ❤вы шикарнаяактриса 🤗 очень жду следующихсерии 🤗🤗 спасибо вам за эти изумительныефото, богиня красоты 😍 желаю вам солнечного ипрекрасного дням как вы сами 💗 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Любуюсь Вами!", "Леди Совершенство!!!","Мисс нежность и восхищение!!!🤗🤗🤗", "Загадочнаянезнакомка...", "Всегда достойна восхищения! 🌹🌹🌹", "Леночка,Вы очень красивая, нежная, бесподобная!!! Дай Бог Вам всего доброго и самогосветлого от Господа Бога!!! 😘😘😘💗🌹🌹🌹", – не скупились на комментарии фолловеры.Отметим, что Елена оценивает себя намного критичнее, нежели ее поклонники. Ранее артисткапризналась подписчикам, что крайне недовольна тем, как получилась на съемкахнового фильма. Елена так расстроилась, что приняла решение покинуть профессию,однако позже, немного остыв, передумала.