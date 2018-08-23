Народная артистка Тамара Гвердцители уже более 35 лет на сцене. Звезда не только радует поклонников потрясающим вокалом и разнообразием репертуара, но и ярким внешним видом.

Народная артистка Тамара Гвердцители уже более 35 лет на сцене.Звезда не только радует поклонников потрясающим вокалом и разнообразиемрепертуара, но и ярким внешним видом.Артистка не боится экспериментов и может появиться на публике,как в пышном вычурном наряде, так и строгом сдержанном костюме. А вот легкие романтичныеобразы, свойственные скорее юным прелестницам нежели статным дамам, донедавнего времени звезда избегала.Гвердцители опубликовала в своем Instagram снимок, накотором она запечатлена в открытом сарафане на тонких лямках с глубокимдекольте. Выразительное лицо певицы обрамляют мягкие каштановые локоны. "Пустьпоследние дни лета будут яркими для вас . 💃🍉 Наслаждаемсятеплом! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– написала исполнительница под фото.Поклонники завалили Тамару Михайловну комплиментами. Они подостоинству оценили непривычный образ звезды."Ухх,красавица!!!!!)", "Вы наша красавица!Дай бог вам всего самогонаилучшего!!!Любим вас!💕👍💋💋💋💋", "Простокрасавица,умница,талант!!!!!!", "Тамара вы королева красоты! ГордостьРоссии и Грузии! Счастья вам здоровья! Радуйте нас долго, поклонников !","Если есть красивые женщины то их Мало Это Вы!!!💫💫🌟🌟✨✨", "Оченьхорошо выглядите Тамарочка)))) вы самая достойная женщина на нашей эстраде, да исамая талантливая))) ваш голос– это конечно дар Бога))) люблю вас, счастьявам)))" – писали интернет-обыватели вкомментариях.Отметим, что Гвердцители была трижды замужем. С первым супругом Тамара Гвердцители прожила 11 лет. В браке у них родился сын Александр(Сандро), которому сейчас 32 года. Отношения не заладились из-за того, чтоизбранник мечтал о жене-домохозяйке, а Тамара Михайловна далеко не такая. Вторыммужем звезды был адвокат, вместе они иммигрировали в США, но артистка скучалапо родине и жила на две страны. Мужчина скончался от остановки сердца. С третьимсупругом кардиохирургом Гвердцители рассталась в 2005 году из-за того, что тотзлоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку.