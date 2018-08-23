Народная артистка Тамара Гвердцители уже более 35 лет на сцене.
Звезда не только радует поклонников потрясающим вокалом и разнообразием
репертуара, но и ярким внешним видом.
Народная артистка Тамара Гвердцители уже более 35 лет на сцене.
Звезда не только радует поклонников потрясающим вокалом и разнообразием
репертуара, но и ярким внешним видом.
Артистка не боится экспериментов и может появиться на публике,
как в пышном вычурном наряде, так и строгом сдержанном костюме. А вот легкие романтичные
образы, свойственные скорее юным прелестницам нежели статным дамам, до
недавнего времени звезда избегала.
Гвердцители опубликовала в своем Instagram снимок, на
котором она запечатлена в открытом сарафане на тонких лямках с глубоким
декольте. Выразительное лицо певицы обрамляют мягкие каштановые локоны. "Пусть
последние дни лета будут яркими для вас . 💃🍉 Наслаждаемся
теплом! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– написала исполнительница под фото.
Поклонники завалили Тамару Михайловну комплиментами. Они по
достоинству оценили непривычный образ звезды.
"Ухх,красавица!!!!!)", "Вы наша красавица!Дай бог вам всего самого
наилучшего!!!Любим вас!💕👍💋💋💋💋", "Просто
красавица,умница,талант!!!!!!", "Тамара вы королева красоты! Гордость
России и Грузии! Счастья вам здоровья! Радуйте нас долго, поклонников !",
"Если есть красивые женщины то их Мало Это Вы!!!💫💫🌟🌟✨✨", "Очень
хорошо выглядите Тамарочка)))) вы самая достойная женщина на нашей эстраде, да и
самая талантливая))) ваш голос– это конечно дар Бога))) люблю вас, счастья
вам)))" – писали интернет-обыватели в
комментариях.
Отметим, что Гвердцители была трижды замужем. С первым супругом Тамара Гвердцители прожила 11 лет. В браке у них родился сын Александр
(Сандро), которому сейчас 32 года. Отношения не заладились из-за того, что
избранник мечтал о жене-домохозяйке, а Тамара Михайловна далеко не такая. Вторым
мужем звезды был адвокат, вместе они иммигрировали в США, но артистка скучала
по родине и жила на две страны. Мужчина скончался от остановки сердца. С третьим
супругом кардиохирургом Гвердцители рассталась в 2005 году из-за того, что тот
злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку.