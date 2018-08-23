Если ваш смартфон лежит без дела с погашенным экраном, это не значит, что он не общается со своим настоящим хозяином. В опубликованном на этой неделе исследовании приводятся данные о том, как часто смартфоны на разных ОС отправляют данные в компании, эти ОС разработавшие.
Если ваш смартфон лежит без дела с погашенным экраном, это не значит, что он не "общается" со своим настоящим хозяином. В опубликованном на этой неделе исследовании приводятся данные о том, как часто смартфоны на разных ОС отправляют данные в компании, эти ОС разработавшие.
В работе, озаглавленной "Сбор данных Google", профессор Университета Вандербильта Дуглас Шмидт делает интересные выводы о том, сколько данных Google собирает с устройств, находящихся в режиме покоя.
Вот только одно из наблюдений ученого: заблокированный Android-смартфон с браузером Chrome, работающим в фоне, отправляет в Google данные о своем местоположении 340 раз в течение суток. В случае с iPhone все иначе: когда там открыт браузер Safari, Google не может получить никакой значимой информации, если пользователь не взаимодействует со смартфоном, пользуясь поиском и просматривая сайты.
Android-смартфон с Chrome также отправляет в Google в 50 раз больше запросов данных в час, чем iPhone с Safari. В целом же Android-смартфон в режиме блокировки "общается" с серверами Google в 10 раз чаще, чем iPhone взаимодействует с серверами Apple.
∎Расследование: приложения Google игнорируют отключение геолокациичитайте также
Напомним, на прошлой неделе Google признала правоту журналистов Associated Press, обнаруживших, что приложения Google продолжают фиксировать координаты пользователя даже тогда, когда запись истории местоположений отключена в настройках аккаунта Google. Компания исправила соответствующим образом описание функции на своем сайте.