Москва учтёт новые санкции Вашингтона при реализации своей будущей политики, пишут информагентства со ссылкой на высокопоставленный источник. Очередной пакет ограничений вступил в силу накануне.

Москва учтёт новые санкции Вашингтона при реализации своей будущей политики, пишут информагентства со ссылкой на высокопоставленный источник. Очередной пакет ограничений вступил в силу накануне.Эти санкции "привязаны" к инциденту с отравлением в британском Солсбери, в котором настойчиво и бездоказательно продолжают обвинять Москву, не допуская её при этом к участию в "расследовании".Действия США Владимир Путин назвал бессмысленными. Более того, санкции США могут ударить по доллару и всей финансовой системе. Так в Госдуме прокомментировали действия второго по величине банка Швейцарии.На фоне новостей из-за океана банк Credit Suisse заморозил счета, связанные с Москвой, примерно на пять миллиардов франков, видимо, опасаясь попасть в немилость США из-за вводимых Вашингтоном ограничений.В Совете Федерации отметили, что такое решение банкиров вполне укладывается в нынешнюю логику антироссийских санкций, сообщает телеканал "Россия 24".