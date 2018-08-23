Принадлежащее Facebook приложение Onavo для защиты трафика посредством подключения к VPN-сети удалили из App Store. В Apple заявили, что программа нарушает правила в области конфиденциальности пользовательских данных.

Принадлежащее Facebook приложение Onavo для защиты трафика посредством подключения к VPN-сети удалили из App Store. В Apple заявили, что программа нарушает правила в области конфиденциальности пользовательских данных."Мы прилагаем усилия, чтобы защитить конфиденциальность пользователей и обеспечить безопасность данных в экосистеме Apple, — приводит CNBC комментарий представителя компании. — В последней версии наших правил мы четко прописали, что приложения не должны собирать информацию о том, какие еще программы установлены на устройстве пользователя, для целей аналитики и рекламы/маркетинга, а также обязаны четко информировать, какие данные пользователей будут собираться и для чего".По информации The Wall Street Journal, представители Apple сообщили коллегам из Facebook на прошлой неделе, что Onavo нарушает правила Apple, и предложили добровольно убрать приложение из App Store.Facebook купила израильскую компанию Onavo в 2013-м ради разрабатывавшегося ею бесплатного VPN-приложения, позволявшего дополнительно защитить информацию о посещаемых сайтах и передаваемые по сети данные. При этом социальная сеть предпочитала не информировать пользователей Onavo, что это она владеет сервисом, и собирала через него некоторую информацию с их устройств.∎У Роскомнадзора возникли вопросы к Facebookчитайте такжеВ прошлом году The Wall Street Journal писала, что именно Onavo позволила Facebook успешно шпионить за конкурентами. Именно благодаря этому сервису в Facebook якобы узнали о замедлении роста аудитории Snapchat после того, как принадлежащее Facebook Instagram внедрило скопированные у Snapchat "истории".В июне в Facebook заявили, что не используют Onavo в связке со своими основными продуктами или чтобы собирать данные о пользователях, однако признали, что при помощи сервиса выясняют, какие приложения популярны и как люди их используют. Теперь представители Facebook отрицают, что нарушили правила Apple, и настаивают, что предоставляют пользователям Onavo всю информацию о том, какие данные могут собираться с их устройств.