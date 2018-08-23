На международном форуме Армия-2018 сегодня, 23 августа - последний день демонстрационной и деловой программы для специалистов из военной области.

На международном форуме "Армия-2018" сегодня, 23 августа — последний день демонстрационной и деловой программы для специалистов из военной области.Круглые столы проведут десантники, военные моряки, ракетчики. На сухопутном полигоне в Алабино покажут возможности танка Т-90М, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", а на воде наведут переправу.Уже завтра, 24 августа, на форуме ждут всех желающих, сообщает телеканал "Россия 24".22 августа было подписано соглашение с Казахстаном о строительстве на Байконуре площадки для запуска ракеты-носителя "Союз-5". Стоит отметить, что этот форум — рекордный по числу представленных образцов вооружения — почти 30 тысяч.